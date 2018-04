Brasil é o segundo entre países que mais sofrem investigações antidumping O Brasil é o segundo país que mais sofreu investigações antidumping entre os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) de 1 de julho e 31 de dezembro do ano passado, perdendo apenas para a China. Foram abertas nove investigações contra exportações brasileiras no período. Contra as vendas externas chinesas, foram 25 processos. As informações foram divulgadas ontem no relatório semestral da OMC. Somente a Argentina iniciou quatro investigações contra o Brasil; Estados Unidos, duas; Índia, duas; e México, uma. Em contrapartida, o Brasil iniciou 13 investigações antidumping, duas contra a China e uma contra cada um dos seguintes países: Argentina, Colômbia, Canadá, Tailândia, Rússia, Coréia, Japão, Estônia, Estados Unidos, Ucrânia e Venezuela. O Brasil vem pedindo, e reforçou a demanda na Reunião Ministerial do Catar, que lançou em novembro a Rodada Doha da OMC, a revisão da legislação antidumping da entidade por se sentir prejudicado pelas regras, muitas vezes utilizadas indiscriminadamente. Segundo o relatório, no segundo semestre do ano passado 19 países abriram 186 investigações antidumping contra 55 países. No mesmo período de 2000, 18 membros da OMC iniciaram 187 processos antidumping. No segundo semestre, a Índia abriu o maior número d e processos, 51, seguida por Estados Unidos, com 35. A Argentina ocupa o terceiro lugar na lista dos países que mais abriram investigações contra exportações de outros países, iniciando 16 processos. Além de Brasil, Estados Unidos, Formosa e Tailândia t ambém tiveram nove investigações iniciadas contra suas exportações. Indonésia, Coréia e Japão vieram a seguir, com oito processos cada. Produtos siderúrgicos (ferro, aço e alumínio) foram os mais investigados (60 processos). Das 35 investigações abertas pelos Estados Unidos no período, 33 estão ligadas à indústria siderúrgica. A seguir, está o grupo de químicos (41) e plásticos (35), sen do que 28 dos 51 processos abertos pela Índia foram em químicos, e 12 das 13 investigações abertas pela Turquia foram em plásticos. O Acordo Antidumping da OMC permite que os países imponham sobretaxas na importação de produtos que, após eventual investigação, comprovadamente são exportados abaixo dos preços do mercado interno. Para ter direito a utilizar essa regra, o país que se se nte prejudicado também tem de provar que a importação de determinado produto prejudica a indústria nacional. Segundo o relatório da OMC, a maioria das investigações - 121 - foi iniciada por países emergentes. Nos primeiros seis meses do ano passado, entretanto, os países desenvolvidos abriram 88 processos contra 46 iniciados pelas nações em desenvolvimento. Ainda no segundo semestre, oito países impuseram 79 medidas antidumping contra as exportações de 33 países. Trata-se de uma forte queda em relação ao mesmo período do ano anterior, quando 107 medidas foram impostas. O número de países a sobretaxar as exp ortações também caiu, de 16 para oito no período de comparação. Somente os EUA impuseram 21 medidas AD, seguidos por Índia, com 20. A Argentina adotou 11 medidas. A China foi o país mais afetado, com 21 ações antidumping.