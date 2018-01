Brasil é o sétimo em competitividade em ranking com nove países O Brasil ficou em sétimo lugar em um ranking de competitividade para o período de 2001 a 2015 composto de nove países, segundo estudo da consultoria Dri-Wefa, contratado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), divulgado hoje. O Brasil ficou acima da Espanha e da Argentina e atrás de Coréia, Chile, Taiwan, Estados Unidos, Alemanha e México. O estudo considerou vários fatores. Em infra-estrutura o Brasil ficou em último lugar; em investimento em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, em sexto lugar, em educação, na última posição, em custos de financiamento ficou em sétimo, em câmbio e inflação, só ficou acima da Argentina, em custos trabalhistas, em quarto lugar. Imposto Em relação ao sistema tributário, o estudo constatou que o Brasil tem a segunda maior carga tributária da lista, atrás apenas da Alemanha, país cuja renda per capita é muito mais alta e que oferece amplos serviços públicos à população. O diretor operacional corporativo da Firjan, Augusto Franco, observou que o Brasil foi, "de longe", o que mais teve aumento de carga tributária nos últimos anos. De acordo com o estudo, desde 1993, quando se preparava o Plano Real, a carga tributária subiu em média 1,4 ponto porcentual do PIB ao ano no período até 2001. Segundo o estudo, o potencial de crescimento médio anual do PIB no Brasil entre 2001 e 2015, sem alteração nas condições estudadas, seria de 3,7% ao ano. Caso houvesse uma redução de 20% nas alíquotas dos tributos esse crescimento do PIB passaria para 4,3% ao ano. E se o corte fosse de 35% o aumento iria para 4,9%. O presidente da Firjan, Eduardo Eugênio Gouvea Vieira, defendeu que o Brasil faça as reformas previdenciária, trabalhista e tributária para cortar as alíquotas que, na sua opinião, poderia, com o aumento da atividade econômica, garantir um volume de recursos arrecadados tão grande quanto com a manutenção das alíquotas mais altas e crescimento econômico menor. Ele destacou que o custo da burocracia na estrutura tributária brasileira é muito grande e afirmou que a Firjan quer "eleger como inimigo público número um da sociedade o carimbo". O estudo será entregue ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no mês que vem, junto com a Agenda Brasil 2003, edição atualizada da Agenda divulgada pela indústria durante a campanha eleitoral.