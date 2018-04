Brasil e outros 20 países denunciam EUA à OMC O Brasil e outros vinte países apresentam, amanhã, à Organização Mundial do Comércio (OMC) provas de que a lei dos Estados Unidos que cria barreiras às importações de aço é irregular e fere princípios básicos do comércio internacional. Em março deste ano, a Casa Branca aplicou uma tarifa de até 30% sobre as importações de produtos siderúrgicos de todo o mundo. A decisão foi tomada diante de um suposto prejuizo que as empresas norte-americanas estariam tendo com a entrada de aço estrangeiro no país. A medida, segundo explicou a administração de George W. Bush, teria como objetivo salvar o setor siderúrgico nacional da falência. Mas a medida protecionista causou a irritação de muitos países, inclusive dos aliados dos Estados Unidos, como a União Européia (UE). Diante das barreiras, uma série de países, entre eles a China, Suíça, Japão, Coréia, Nova Zelândia e os europeus, além do Brasil, decidiram pedir a intervenção da OMC para julgar se a medida norte-americana estaria violando as regras do comércio internacional. Durante as últimas semanas, os norte-americanos anunciaram a isenção de alguns produtos da lista dos itens afetados pelas barreiras, esperando que a decisão pudesse enfraquecer o grupo de países que se queixam na OMC. Mas nem as concessões feitas pelos Estados Unidos foram suficientes para convencer o bloco a retirar sua reclamação. Perdas de US$ 400 milhões O Brasil, por exemplo, alega que as perdas apenas em 2002 com as barreiras norte-americanas podem ultrapassar US$ 400 milhões. Já os europeus e japoneses ameaçam retaliar os Estados Unidos, taxando os produtos norte-americanos ao entrarem em seus mercados. Os países vão alegar, hoje, que para ter colocado a salvaguarda, a Casa Branca teria de provar que houve um crescimento súbito e recente das importações de aço ao país. Além disso, o governo Bush teria de mostrar evidências de que é a entrada de produtos estrangeiros que estaria gerando a falência das empresas locais. Nos documentos que serão apresentados aos árbitros da OMC, a aliança de países mostrará que não houve um crescimento nas importações de aço dos Estados Unidos e que, ao contrário do que diz a Casa Branca, não é o comércio exterior que estaria causando danos à indústria, mas a própria falta de inovação tecnológica do setor que está impedindo que possa competir com o aço de outros países.