Brasil é prioritário para 69% das empresas O Brasil é o mercado prioritário na estratégia de 69% das empresas que possuem interesse na América Latina em um horizonte de três anos, segundo estudo divulgado ontem pelo Grupo Atradius, elaborado em colaboração com a Economist Intelligence Unit (EIU). Foram entrevistadas 300 empresas globais que têm ou planejam ter negócios na região. De acordo com a pesquisa, o México ficou em segundo lugar, com 48% de interesse, seguido pela Argentina, com 40%. Já o Chile, considerado como o mercado com o melhor retorno empresarial, foi citado como prioritário por 22%.