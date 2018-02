Brasil e Rússia fecham acordo para retomada de comércio

Um novo documento de entendimento entre as secretarias de defesa agropecuária do Brasil e da Rússia sobre o comércio de carne já foi assinado. A informação é do secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Inácio Afonso Kroetz, divulgada por meio de sua assessoria de imprensa nesta quarta-feira, 25. Na nota, o ministério informou que o documento contém procedimentos que devem ser seguidos pelos exportadores brasileiros, mas não cita quais são essas regras. De acordo com o governo brasileiro, o documento - chamado de "anotações de protocolo" - prevê mecanismos para reforçar as garantias sanitárias para os produtos brasileiros de exportação. "O resultado da missão como um todo pode ser considerado positivo", disse o secretário. Kroetz está na Rússia desde segunda-feira, 23, para tratar do comércio de carnes.