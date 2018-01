Brasil é sexto país mais empreendedor do mundo O Brasil é o sexto país mais empreendedor do mundo. Praticamente manteve o mesmo nível de empreendedorismo em 2003, no primeiro ano do governo Lula, em relação ao ano anterior. A novidade é que aumentou o percentual de abertura de negócios pela percepção de novas oportunidades do que por necessidade. Os dados são da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que mede o empreendedorismo em 31 países de todos os Continentes, que acaba de ser divulgada pelo Sebrae Nacional. O empreendedorismo brasileiro em 2003 ficou uma posição acima da verificada no ano anterior. Em 2002, o País havia ficado em primeiro lugar em empreendedorismo por necessidade entre os países pesquisados. Já em 2003 o Brasil apresentou a terceira maior população empreendedora por oportunidade registrada pela pesquisa. Em 2002, estimava-se que havia no Brasil 14 milhões de empreendedores. Desse total, 56% eram empreendedores por necessidade, ou seja, gente que perdeu o emprego formal, era subempregado ou nem tinha emprego e teve de abrir negócios para sobreviver; e 43% eram empreendedores atentos a novas oportunidades de negócios. Em 2003, o número de empreendedores manteve-se estável. Em contrapartida, foi registrado que os empreendedores por necessidade caíram para 43%. Ou seja, dez pontos percentuais. Enquanto isso, o percentual de empreendedores por oportunidades passou para 53%. Enfim, houve inversão significativa entre os dois pólos do empreendedorismo no País. A pesquisa no Brasil aponta barreiras para o desenvolvimento da atividade empreendedora, fatores favoráveis a abertura de pequenos negócios e sugere uma série de propostas para dinamizar o empreendedorismo nacional. Do elenco de propostas constam a redução da burocracia, o acesso ao crédito, diminuição dos custos tributários e trabalhistas, melhoria do sistema de informações relativas a abertura e condução dos negócios e educação voltada empreendedorismo, etc. Segundo avaliação do gerente da Unidade de Educação e Desenvolvimento de Cultura Empreendedora, Enio Pinto, a pesquisa mostra uma prudência dos empreendedores brasileiros na abertura de novos negócios. Segundo ele, isso deve-se à elevada expectativa com relação ao primeiro ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A pesquisa revela ainda que a média de brasileiros que estão empreendendo, nos últimos três anos, foi de 15%. Com relação ao aumento do empreendedorismo por oportunidade, Enio Pinto comentou: "Ou seja, em 2002, as pessoas abriram empresas como opção para suprir o desemprego. Hoje, apesar da cautela dos investidores e empreendedores, essa tendência foi revertida." De acordo com o Sebrae, desde que passou a integrar a pesquisa, o Brasil vem se destacando entre os dez primeiros países empreendedores do mundo. Em 2000, ficou com a primeira colocação, caindo para a 5ª, em 2001, para a 7ª em 2002 e subindo um ponto (6º lugar) em 2003. A pesquisa GEM é organizada pela Babson College (EUA) e pela London Business School (Inglaterra) e realizada anualmente. No Brasil, a GEM é coordenada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e pelo Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Paraná (IBQP).