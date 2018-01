Brasil e Suíça tentam inibir dinheiro ilegal

Uma vez identificada alguma movimentação financeira suspeita por algum contribuinte, o Fisco do Brasil poderá acionar a administração tributária suíça para coletar informações, e vice-versa. Um contribuinte que tenha algum bem ou movimentação financeira no exterior deve declará-los à Receita Federal. Com base nessa informação, a Receita pode solicitar ao Fisco suíço a confirmação dessa informação.

O secretário da Receita, Jorge Rachid, ressaltou a importância do acordo, mas evitou fazer comparações entre a medida e a Operação Lava Jato, que identificou contas na Suíça do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele argumentou que a parceria estava sendo negociada havia dois anos pelos governos, mas admite que o espaço para esse tipo de prática está sendo reduzido. "O acordo é um passo importante e estamos caminhando para um processo amplo de troca de informações", afirmou o secretário.

O embaixador da Suíça no Brasil, André Regli, foi firme ao ressaltar que seu país não quer e não precisa de dinheiro ilegal. "É muito ruim para a imagem da Suíça ter dinheiro ilegal e não precisamos desse dinheiro", disse.

O Brasil também tem um acordo de intercâmbio de informações tributárias com os Estados Unidos.