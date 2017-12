Brasil é um dos 5 lugares mais atrativos para investimento, apura ONU Um levantamento feito pela Organização das Nações Unidas (ONU) com empresas multinacionais aponta que o Brasil é um dos cinco locais mais atrativos para investimentos estrangeiros em 2005 e 2006. A mesma pesquisa indica que uma consulta com os maiores especialistas no mercado financeiro coloca o Brasil na quarta posição entre os países com melhor ambiente para os investimentos externos. Segundo a ONU, tanto os analistas como as empresas multinacionais indicam a China no topo das preferências.