Brasil é um dos poucos que compram mais do país vizinho Nos últimos meses, o Brasil se tornou um dos poucos países que compra mais da Argentina em meio à crise global. O País importou 4,4% mais produtos do vizinho em maio e 12% mais em junho, comparado com igual período em 2008. As exportações da Argentina em maio (último dado disponível) caíram 18%. O país vendeu 21% menos para o Nafta (Estados Unidos, Canadá e México), 22% menos para a União Europeia e 42% menos para a Ásia. Segundo o ex-ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, o comércio exterior foi o principal canal de contaminação da crise, porque quase todos parceiros entraram em recessão. O setor externo representa 20% do Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina. A Argentina mantém um saldo significativo na balança comercial (US$ 8,3 bilhões de janeiro a maio), por causa do recuo de 40% das importações. O superávit é bom para as contas externas, mas o investimento caiu, porque diminuíram as compras de bens de capital. Rodrigo Alvarez, economista da Ecolatina, explica que, recentemente, surgiram duas boas notícias para a Argentina: a resistência do consumo no Brasil e o crescimento da China. "O Brasil é uma das economias que está atravessando a crise em melhores condições. Isso beneficia a Argentina." O apetite da China por commodities também tem impacto positivo na Argentina, mas menos que o esperado. O excedente exportável de soja está menor, por causa da seca e do conflito político entre os Kirchners e o campo. Enquanto Brasil aumentou as vendas para a China em 42% no semestre, as exportações da Argentina caíram 12% de janeiro a maio. Segundo Dante Sica, diretor da consultoria Abeceb.com, o efeito da recuperação do Brasil na Argentina é maior nos carros, mas também atinge outros setores. O Brasil comprou um volume 9,5% maior de produtos químicos da Argentina no primeiro semestre, mas vendeu 35% menos. Por isso, o superávit com o vizinho no setor químico caiu de US$ 285 milhões no primeiro semestre de 2008 para US$ 22,6 milhões de janeiro a junho deste ano, conforme a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). O diretor da divisão de estudos econômicos da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal), Osvaldo Kacef, disse que Brasil e Argentina "fizeram a coisa certa" ao apostar em pacotes fiscais, mas o efeito foi mais rápido no Brasil. O País optou por corte de imposto, enquanto a Argentina ofereceu programas de crédito. "A diferença é que menos impostos tem efeito automático, o outro termina sendo um anúncio político, nada mais", criticou Lavagna.