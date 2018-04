Brasil e Uruguai integrarão produção na pecuária Os setores pecuaristas do Brasil e do Uruguai chegaram nesta quarta-feira a um acordo para integrar suas produções e priorizar as vendas para os países de fora do Mercosul. Segundo o embaixador Mário Vilalva, diretor-geral do Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty, uma trading - a brasileira Serlac - atuará como intermediária no processo de integração. Na prática, segundo Vilalva, os uruguaios deverão vender a sua produção para os brasileiros, que a revenderão para outros mercados. A promoção comercial, portanto, seria conjunta. "Os uruguaios pegarão carona no nosso mecanismo de promoção comercial. O governo (brasileiro) vai definir os países-alvo e considerar a política de marketing e promoção", disse Vilalva. Segundo ele, a iniciativa é uma solução para o Brasil porque a produção leiteira está aumentando e o governo está sendo pressionado a fixar um preço mínimo e estocar o excedente. A promoção conjunta evitará que o governo gaste recursos com uma política de subsídio.