Brasil e Venezuela podem fechar US$ 300 milhões em negócios Mais de 50 empresários de várias áreas do setor produtivo do País podem fechar negócios e acordos de cooperação de até US$ 300 milhões no final deste mês em Caracas, onde será realizado o Encontro Empresarial Brasil-Venezuela. A missão brasileira, da qual farão parte o presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, e o ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues, está sendo organizada pela Câmara Venezuelana Brasileira de Comércio e Indústria e a Embaixada do Brasil em Caracas. Estão agendados uma série de encontros entre os dias 26 e 28 de março com empresários venezuelanos e com representantes do governo do presidente Hugo Chávez, nos quais devem ser assinados pelos menos sete grandes acordos comercias e de cooperação na área energética e de agribusiness. Poderão ainda ser definidas políticas de incentivos e de investimentos em setores estratégicos de ambos os países. "Esse encontro, que pode representar a maior missão empresarial brasileira organizada até agora àquele país, é uma demonstração de que o Brasil está interessado em incrementar seu fluxo de negócios para a Venezuela", disse à Agência Estado o presidente da Câmara Venezuelana Brasileira de Comércio e Indústria, José Francisco Marcondes. O Grupo Odebrecht, um dos maiores conglomerados empresarias do País que atua nas áreas de construção e petroquímica, tem na Venezuela uma carteira de contratos na área de infra-estrutura (pontes, estradas e metrô) no valor de US$ 1,12 bilhão, cifra superior à que tem no Brasil. A Petrobras, por sua vez, quer convencer a Petróleos de Venezuela (PDVSA), segunda maior estatal do mundo na área de petróleo, a investir no Brasil. A estatal brasileira planeja construir uma refinaria de US$ 2 bilhões no Nordeste. Os projetos internacionais da PDVSA, entretanto, parecem estar suspensos por conta da greve que se estendeu por mais de dois meses no país. A prioridade da PDVSA seria agora recuperar a sua credibilidade, que com a brutal queda de produção provocada pela paralisação, se mostrou como fornecedora não confiável.