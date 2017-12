Brasil e Vietnã fecham acordos comercial e diplomático Brasil e Vietnã concederam-se mutuamente o status de "nação mais favorecida" na Organização Mundial do Comércio (OMC). Dessa forma, o Brasil terá direito às condições comerciais mais favoráveis que o Vietnã oferecer a qualquer país membro da OMC, e vice-versa. O Vietnã ainda não é membro da OMC, e uma das condições para o ingresso é que um grupo de países concorde em lhe fornecer o status de nação mais favorecida. Os dois países também assinaram um acordo de isenção de vistos diplomáticos. Esse foi o saldo da visita do presidente do Vietnã, Tran Duc Luong, a Brasília. Ele foi recebido no final da manhã pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto e, em seguida, homenageado com um almoço no Itamaraty.