Brasil Ecodiesel desativa usinas de biodiesel no NE A Brasil Ecodiesel anunciou hoje que está desativando definitivamente suas duas usinas de produção de biodiesel localizadas no Nordeste, em Crateús (CE) e Floriano (PI). As usinas foram construídas para a produção de biodiesel a partir de oleaginosas alternativas que seriam produzidas pela agricultura familiar no Nordeste. O projeto não vingou.