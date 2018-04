Brasil Ecodiesel investirá R$ 25 mi em fábrica no MS A Brasil Ecodiesel vai investir R$ 25 milhões na construção de uma unidade produtora de biodiesel em Dourados (MS). O protocolo de intenções foi assinado nesta terça-feira pelo presidente da empresa, Nelson da Silveira, e pelo governador sul-mato-grossense Zeca do PT. A unidade industrial deve gerar 300 empregos diretos e utilizar como matérias-primas na produção do combustível mamona, soja e girassol. A Brasil Ecodiesel é a maior produtora brasileira de biodiesel e começou a operar em 2003 no Ceará e no Piauí, seu Estado de origem. Em 2007, a empresa deve produzir 400 milhões de litros do combustível, por meio de projetos de agricultura familiar, com cerca de 30 mil famílias em 18 estados brasileiros.