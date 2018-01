Brasil emite 'sinal de mudança positiva na dinâmica do crescimento', diz OCDE

LONDRES - O Brasil ainda sofre com a profunda recessão, mas dados que apontam para a tendência futura da economia trazem um "sinal de mudança positiva na dinâmica do crescimento". A avaliação consta de uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O estudo reconhece que a atividade econômica emite sinais de reação, mas segue abaixo da média histórica.

Mensalmente, a OCDE calcula o chamado Indicador Composto Avançado (CLI, na sigla em inglês) para tentar antecipar mudanças nos ciclos econômicos dos países e blocos econômicos. O dado relativo ao Brasil subiu de 98,35 em março para 98,79 em abril, mês anterior ao afastamento da presidente Dilma Rousseff.

A alta de abril foi a oitava consecutiva do indicador brasileiro. Essa tendência tem ganhado alguma velocidade, já que a elevação havia sido de 0,05% em dezembro de 2015, 0,13% em janeiro, 0,26% em fevereiro, 0,38% em março até atingir 0,45% em abril. Apesar da dinâmica positiva, o dado segue abaixo de 100 - o que indica que a atividade ainda está abaixo da média histórica do País.

Na comparação anual, o indicador do Brasil acumulou alta de 1,28%. Entre os 15 grandes países e blocos econômicos, essa foi a maior alta anual em abril. Na comparação mensal, o número brasileiro só ficou atrás da Rússia, cuja alta foi de 0,56% ante março, para 99,2. Brasil e Rússia são os dois países que emitem "sinal de mudança positiva na dinâmica", diz a OCDE.

Entre os demais países, a maioria da economias desenvolvidas sinaliza "dinâmica estável de crescimento" como Alemanha, França, Japão, Canadá, zona do euro e o conjunto dos 33 países da OCDE. O indicador dos Estados Unidos (dado em 98,9) aponta para a "estabilização do crescimento", enquanto Itália e Reino Unido sinalizam "desaceleração do crescimento", cita o estudo.

Entre os emergentes, a China tem demonstrado "estabilização da dinâmica do crescimento", com leitura em 98,4. Já a Índia tem demonstrado "crescimento firme", com CLI em 100,4.

Nesse estudo, a OCDE avalia a dinâmica da tendência econômica com base em uma série de indicadores antecedentes, como estágios iniciais da produção, expectativa para a atividade futura e variáveis relacionadas às políticas econômicas, entre outros sinais. O número oscila em torno de 100 - patamar que marca o ritmo de crescimento histórico de cada país. Abaixo desse nível, o indicador mostra que a atividade está abaixo da média histórica. Acima, mostra crescimento mais forte.