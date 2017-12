Brasil emite US$ 1,25 bilhão em títulos O Banco Central divulgou no final da tarde desta terça-feira uma nota confirmando que o Brasil fez hoje uma emissão de títulos de US$ 1,25 bilhão no mercado internacional. Os títulos terão vencimento em 17 de junho de 2013 e terão rendimento em dólar de 10,25% ao ano. O spread (diferença entre a captação e o empréstimo) da operação, segundo o BC, foi de 7,38%, acima da taxa dos títulos do Tesouro norte-americano de referência. Os novos bônus foram colocados em mercado a 97,993% do valor de face e com taxa de retorno para investidor de 10,58% ao ano. De acordo com o BC, os títulos emitidos hoje terão Cláusulas de Ação Coletiva (CAC), que permitem que os detentores de 85% ou mais do valor do principal dos títulos modifiquem termos da emissão original, como data de vencimento e taxas de juros. A operação foi coordenada pelo Deutsche Bank e pela Goldman Sachs. Os títulos da dívida de países emergentes subiram levemente em Nova York, impulsionados pela emissão brasileira. Os C-bonds (título brasileiro mais negociado no exterior) subiram cerca de 0,1875 ponto, para 91,06875 centavos por dólar. Apesar da emissão do risco Brasil avançou 10 pontos, fechando em 744 pontos. Essa é a segunda emissão do Brasil este ano. No final de abril, o País havia emitido US$ 1 bilhão em bônus globais com vencimento em 2007, na primeira capitação externa desde abril de 2002.