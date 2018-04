Brasil entra com processo na OMC contra tarifas do aço O Brasil entregou hoje à Organização Mundial do Comércio (OMC) uma queixa contra as barreiras impostas pelos Estados Unidos às exportações de aço. No início de março, a Casa Branca impôs uma tarifa de 30% a todas as importações de aço alegando que estas compras estariam levando as empresas americanas à falência. O Brasil, em sua queixa, argumenta que as importações americanas não aumentaram, portanto, a alegação de Washington não se justificaria.