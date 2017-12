Brasil entrega à OMC pedido para retaliar EUA A dois minutos do fim do prazo estabelecido pelas regras internacionais, o Brasil entregou à Organização Mundial do Comércio (OMC) o pedido para ter o direito de retaliar os Estados Unidos. Às 5:58 da tarde do horário de Genebra, os diplomatas do Itamaraty entregaram um pedido formal para que o tema da compensação seja colocado na agenda da próxima reunião do órgão de solução de disputas, que ocorre dia 26 deste mês. O Brasil tinha até as 6:00 da tarde para fazer a solicitação. Além do Brasil, os governos do Japão, Chile, da União Européia e outros países também tomaram a mesma iniciativa de pedir a retaliação. O motivo é uma lei americana, conhecida como Emenda Byrd, que permite que o governo americano distribua às suas empresas parte do dinheiro coletado das sobretaxas de antidumping sobre produtos estrangeiros. A OMC já declarou que a lei viola as normas internacionais e que, portanto, deveria ser anulada. O governo norte-americano, porém, tem ignorado a decisão da entidade e já distribuiu US$ 710 milhões a suas empresas, em especial para o setor siderúrgico. Agora, enfrenta a ira dos países prejudicados. Japão é o mais prejudicado Quem mais tem sofrido com a lei é o Japão, que já perdeu mais de US$ 60 milhões no caso. O prejuízo para o Brasil já teria chegado perto de US$ 10 milhões, mas o valor da retaliação que o País solicitará à OMC poderá ser superior. No governo brasileiro, porém, o pedido para ter direito de retaliar não significa, pelo menos por enquanto, que o País aplicará a medida. Mas como ocorreu no caso entre a Embraer e a Bombardier, o Brasil e os demais países deverão usar seu direito de retaliar apenas como uma arma nas futuras negociações com os norte-americanos.