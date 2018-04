Brasil envia mais medicamentos à Argentina O Brasil enviou no último sábado nova remessa de medicamentos à Argentina, atendendo a um pedido pessoal feito pelo presidente argentino Eduardo Duhalde a Fernando Henrique Cardoso. Segundo o Ministério da Saúde, a remessa de 500 kg seguiu de avião, com nove tipos de medicamentos, avaliada em R$ 10,6 mil. Entre os medicamentos estão antitérmicos, antibióticos e antiparasitários. Esta é a segunda vez que o governo brasileiro remete medicamentos à população argentina, para aliviar o problema de desabastecimento de remédios no país vizinho. Diante da profunda crise financeiro e econômica, os argentinos estão sem crédito para adquirir matéria-prima e medicamentos no mercado. Leia o especial