Brasil ´escamoteia Paraguai´ para vender energia, diz jornal

O jornal paraguaio ABC Color, tradicional crítico do Brasil, diz nesta quarta-feira, 11, que o País está "se aproveitando" da crise energética argentina, e vendendo ao vizinho do rio da Prata energia elétrica "escamoteada" do Paraguai. "Enquanto o frio polar torna mais aguda a crise energética na Argentina, não se descarta que ao longo desta semana várias de suas hidrelétricas deixem de funcionar por causa da escassa quantidade de água acumulada em seus reservatórios pela falta de chuvas", diz o jornal. "O Brasil saiu em ajuda ao seu principal sócio na região, em troca de uma suculenta fatura. Para isto está utilizando parte da energia que espolia de nosso país em virtude do generoso Tratado de Itaipu, apesar das versões oficiais segundo as quais a binacional está à margem dessa operação." A matéria é publicada no momento em que a Argentina decide impor restrições ao uso de gás natural em automóveis, a fim de priorizar a distribuição do combustível para residências. A demanda por gás e energia elétrica sobe na Argentina no momento em que o país registra temperaturas em torno de 0º C, uma onda de frio que gerou neve pela primeira vez nos últimos 80 anos. "A conclusão é muito simples: enquanto a Argentina sofre uma de suas piores crises energéticas, o Brasil começou a aumentar seus benefícios com parte da energia elétrica que escamoteia do Paraguai na Itaipu binacional."