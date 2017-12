Brasil Escolar: material escolar mais barato Compradores de última hora que queiram adquirir material escolar para os filhos que estudam até a 8.ª série do Ensino Fundamental têm a opção de dirigir-se a uma das papelarias associadas da Brasil Escolar. A associação, com 540 estabelecimentos filiados em todo o País, lançou este ano o Listão Economia, publicação com 19 itens pedidos pelas escolas de ensino público, selecionados pela qualidade e pelo preço baixo. O conjunto de produtos do maternal ao pré-primário custa R$ 18,00. O pacote de 1.ª a 4.ª séries do Ensino Fundamental sai por R$ 20,00 e o de 5.ª a 8.ª séries custa R$ 34,00. Segundo o diretor de marketing da associação, Said Tayar, a oferta só foi possível pelo volume de produtos negociados com os fornecedores em nome de todas as associadas. Para saber o endereço dos estabelecimentos da Brasil Escolar, basta ligar para o telefone 0800-7011393. Entre os produtos que fazem parte da lista estão apontador, borracha, agenda, cadernos, esquadro, lapiseiras, embalagem com lápis de cor, dicionário, pacote de etiqueta, régua e livro.