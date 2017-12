Brasil está crescendo e se recuperando, diz Temer sobre PIB

O resultado do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do segundo trimestre do ano mostrou, na avaliação do presidente da República, Michel Temer, a retomada da expansão do País. "O crescimento do PIB teve uma boa solução e mostra o que estamos revelando ao longo do tempo: o Brasil está crescendo, está se recuperando", afirmou a jornalistas ao chegar ao hotel onde está hospedado em Pequim, na China, após participar de um banquete em sua homenagem oferecido pelo presidente Xi Jinping.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB teve expansão de 0,2% em relação ao primeiro trimestre e de 0,3% na comparação com os mesmos três meses do ano passado.

Ele citou que a redução da taxa de desemprego - que passou de 13,6% para 12,8% do trimestre encerrado em abril para o de maio -, divulgada na quinta-feira, 31, pelo mesmo instituto, também é uma revelação de que o Brasil está melhorando.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Temer enfatizou que a redução do indicador representa a criação de 720 mil empregos nos últimos 90 dias.

+Brasil sai da lanterna e fica em 41º no ranking dos PIBs