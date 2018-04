Brasil está importando 3 vezes mais O Brasil registrou o maior aumento de importações entre as principais economias em 2008, tendência que deve ser mantida neste ano. Os dados são da Organização Mundial do Comércio (OMC). As importações brasileiras cresceram 44% - três vezes mais que a média mundial em 2009. Mas o País detém apenas 1,2% do comércio mundial. Com a alta, o Brasil subiu no ranking dos importadores. Com US$ 183 bilhões em negócios, o País fechou 2008 na 24ª posição, com 1,1% das compras mundiais. Em 2006, ocupava a 29ª posição e, em 2007, a 27ª. O País também subiu no ranking dos maiores exportadores e terminou 2008 na 22ª posição, uma acima da registrada em 2007. Em 2008, as exportações brasileiras aumentaram 23% em valor, superando a média mundial de crescimento de 15% e ficando acima das taxas de expansão dos Estados Unidos, da Alemanha e da China, que cresceram 17%.