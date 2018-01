'Brasil está preparado para qualquer volatilidade resultante da eleição nos EUA', diz Meirelles

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou há pouco, por meio de nota, o resultado da eleição de Donald Trump para a Presidência dos Estados Unidos e assegurou que o Brasil está preparado para lidar com volatilidades de mercado que decorram desse processo. Segundo ele, o ministério está acompanhando os impactos da eleição norte-americana nas projeções de cenários para economia em 2017.

"O Brasil está preparado para lidar com qualquer volatilidade dos mercados resultante das eleições presidenciais nos Estados Unidos", afirmou na nota. "Estamos acompanhando a evolução dos principais indicadores econômicos e o possível impacto na projeção de cenários e dos efeitos para o crescimento, particularmente nas projeções para 2017", completou.

Mais cedo, após encontro com Meirelles, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou que a autoridade monetária está monitorando os mercados globais e do Brasil e, se necessário, tomará as medidas adequadas.