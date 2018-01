Brasil exportará frutas para Japão e Singapura Japão e Singapura serão dois novos mercados para as frutas brasileiras no segundo semestre deste ano, resultado da viagem de uma missão composta por representantes do Ministério da Agricultura, produtores e exportadores de frutas feita em abril. Nas visitas, as autoridades e empresários brasileiros conheceram o sistema de defesa vegetal dos dois países e apresentaram as bases do Programa Brasileiro de Produção Integrada de Frutas. Singapura é um importante entreposto comercial, que exporta para os seus vizinhos asiáticos cerca de 40% das frutas importadas. As negociações com o país abre perspectivas para a exportação de maçã, uva, melão e frutas cítricas. O Ministério da Agricultura japonês deverá colocar o documento sobre a compra de manga produzida no Brasil em consulta pública. A tramitação deverá estar concluída em dois ou três meses, quando o Brasil deverá iniciar a exportação da fruta para ao mercado japonês. A expectativa dos exportadores é de vender 100 toneladas de manga por semana (5,2 toneladas/ano).