Brasil exportará remédios para Europa e Mercosul A Altana Pharma, fabricante dos conhecidos Nebacetin e Dramin, começará a exportar remédios para a Europa e o Mercosul entre março e julho do ano que vem. Segundo o diretor de estratégia e projetos da indústria, David Zimath, mais de vinte países importarão os medicamentos feitos no Brasil. Como a filial brasileira está assumindo a maior parte das operações da fábrica argentina, o Mercosul será abastecido por um grande números de produtos. Para a Europa, a Altana vai exportar o Pantoprazol, medicamento contra a hiperacidez gástrica. No curto prazo, a indústria, que produz em nove países, projeta um aumento de receitas de R$ 20 milhões, valor que representa 10% do faturamento atual. "A tendência é crescer", disse o executivo. Com as exportações, a Altana quer equilibrar sua balança comercial, pois importa 66% das matérias-primas que usa. A Altana investiu US$ 50 milhões de recursos próprios na construção de uma fábrica de 33 mil metros quadrados em Jaguariúna (SP), inaugurada neste ano. A nova unidade atende às especificações técnicas que permitem à empresa começar a exportar.