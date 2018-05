Brasil exportou 99,9% a mais de etanol em junho

A receita com a venda do combustível somou US$ 188,5 milhões em maio, uma alta de 100,7% ante os US$ 93,9 milhões registrados em maio. Em relação ao mesmo período de 2012, quando os embarques produziram US$ 106,7 milhões, o avanço foi de 76,6%. No primeiro semestre, a receita cambial com exportação de etanol apresenta ganho de 67,6% ante igual período de 2012. O faturamento foi de US$ 772 milhões, em comparação com US$ 468 milhões nos primeiros seis meses de 2012.