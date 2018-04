Brasil fará parte da direção da OMC O Brasil vai fazer parte da direção da Organização Mundial do Comércio (OMC). Ontem, o futuro diretor da entidade, Supachai Panitchpakdi, anunciou que um de seus vice-diretores será o diplomata brasileiro Francisco Thompson-Flôres, que tomará posse no dia 1 de outubro para um mandato de três anos. Depois de consultar os 142 países membros da OMC, Supachai nomeou quatro vice-diretores. Além do brasileiro, atuarão na organização o inglês Roderick Abbott; Kipkorir Aly Azad Rana, do Quênia; e o norte-americano Rufus Yerxa, responsável pela criação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA). Francisco Thompson-Flôres é diplomata de carreira desde 1959 e atualmente ocupa o cargo de embaixador do Brasil no Uruguai. Entre 1985 e 1988, Flôres foi o subsecretário geral do Itamaraty. Seu grande momento na diplomacia brasileira, porém, foi ter sido um dos arquitetos do Mercosul, no final dos anos 80. O embaixador ainda tem uma experiência importante no setor agrícola. Foi o chefe das negociações do Brasil na criação do Grupo de Cairns (bloco dos países exportadores de produtos agrícolas) e até o ano 2000 era o presidente das negociações agrícolas na Área de Livre Comércio das Américas (Alca). Thompson-Flôres ainda foi o coordenador de Assuntos Internacionais do Ministério da Agricultura entre 1979 e 1983. O diplomata, que estudou na França e na Inglaterra, ainda ocupou cargos nas embaixadas do Brasil em Londres, Bruxelas, Bonn, Santa Sé, Washington e Buenos Aires. Transição Thompson-Flôres começará seu trabalho na OMC ainda em setembro para que a transição da atual diretoria para a de Supachai ocorra sem que os trabalhos sejam interrompidos. O brasileiro ocupará a vaga do venezuelano Miguel Rodriguez Mendoza, que nos últimos três anos foi um dos vice-diretores de Mike Moore, o xerife da OMC desde 1999 e que agora deixa o cargo.