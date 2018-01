Brasil faz acordo com os EUA no caso do algodão O Brasil fechou um acordo com os Estados Unidos para adiar as sanções autorizadas pela Organização Mundial do Comércio (OMC) contra os subsídios à exportação de algodão concedidos pelo governo Bush. O pedido de retaliação foi estipulado pelo Brasil em US$ 2,9 bilhões. Segundo o coordenador de contenciosos do Itamaraty, Roberto Carvalho de Azevedo, a mudança na posição do Brasil ocorreu após o Departamento de Agricultura dos EUA informar que será encaminhado ao Congresso projetos de eliminação dos subsídios. Também pesou na decisão brasileira o fato de os EUA terem apresentado uma proposta para corrigir os mecanismos de garantia de crédito aos produtores de algodão, que ainda serão examinados pelos técnicos brasileiros. Segundo o diplomata, se até o final do ano não houver sinal dos Estados Unidos de que as mudanças serão concretizadas, o Brasil poderá retomar o pedido para que a OMC defina o valor da retaliação.