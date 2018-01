Brasil faz captação de US$ 750 milhões no exterior O Banco Central divulgou hoje à tarde uma nota informando que captou US$ 750 milhões em operação de reabertura do título público denominado Bônus Global BR-11 com vencimento em 7/8/2011. Os recursos entrarão nas reservas internacionais no próximo dia 18. O título, segundo o BC, foi reaberto com cupom (juro em dólar) de 10% ao ano. O preço de reabertura foi de 96,50% do valor do título e a taxa de retornou ficou em 10,66% ao ano. Na nota, o BC também informa que, com essa operação, concluiu o programa de captação de recursos externos para 2003, que definia como meta a captação de US$ 3 bilhões neste ano. A operação de hoje foi liderada pelos bancos Citrigroup e Goldman Sachs.