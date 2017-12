Brasil faz nova captação com títulos da dívida no exterior O Banco Central informou no início da tarde de hoje que concedeu mandato ao JP Morgan e Morgan Stanley para realizar uma operação de reabertura do bônus BR 14, um título da dívida brasileira, com vencimento em 14 de julho de 2014. A primeira emissão ocorreu no começo de outubro e o valor ofertado em papéis brasileiros naquela época foi de US$ 750 milhões. Segundo fontes, a operação realizada hoje é de US$ 500 milhões. Segundo apurou o jornalista André Palhano, o livro de ofertas será fechado nesta tarde. O título tem um cupom de 8,24% ao ano, representando um spread (prêmio) de 402 a 403 pontos base acima do título do Tesouro norte-americano de referência. O mandato foi concedido aos mesmos bancos que coordenaram a operação em outubro: JP Morgan e Citigroup. O papel da dívida brasileira BR40 cede dos melhores níveis, com o anúncio de reabertura do global 2014. Segundo a corretora López León, às 14h06 (horário de Brasília), o BR40 valia 114,55 centavos por dólar na compra e em 114,70 centavos por dólar na venda. O papel chegou a 116,250 centavos por dólar na máxima (+1,70%). Ontem, o BR40 fechou em 114,30 centavos por dólar. O dólar comercial acentuou a queda após o anúncio. Às 13h30, a moeda norte-americana é negociada a R$ 2,7060 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,99% em relação aos últimos negócios de ontem.