Brasil faz nova captação de recursos externos Mesmo com o clima de incertezas no cenário internacional por causa dos conflitos no Oriente Médio, o Brasil conseguiu fazer uma nova captação de recursos externos. Ao todo foram captados US$ 1 bilhão no mercado de dólares. Os títulos emitidos têm prazo de vencimento de 8 anos e foram negociados com um custo (spread) 7,19 pontos percentuais acima dos papéis do Tesouro Americano com as mesmas características. Essa foi a quarta operação da República no mercado internacional este ano. A demanda por papéis brasileiros na operação não ficou muito acima do total negociado. "Houve uma demanda superior, mas não foi nenhum exagero", disse o chefe do Departamento da Dívida Externa (Derin) do Banco Central, José Linaldo de Aguiar. Na captação realizada no início de março com prazo de seis anos, o Brasil emitiu US$ 1,25 bilhão mas a demanda era de quase US$ 4 bilhões. Apesar de ter um spread menor em relação à captação feita naquela época, o retorno garantido ao investidor no lançamento é maior: 12,38% ao ano contra 11,73% ao ano. Isso significa que o custo total da operação é maior para o governo brasileiro. "A diferença entre bônus de seis, oito ou dez anos tem sido muito pequena. Quando avaliamos um período de 15 anos, aí sim, o diferencial de custo causa mais desconforto no bolso", argumentou Aguiar. Segundo ele, como o país fará um pagamento de bônus este mês, sempre há a expectativa de uma demanda maior por títulos brasileiros para compensar os que estão sendo retirados do mercado. Segundo ele a instituição optou por prazo de oito anos para evitar um custo maior numa operação de prazo mais longo, em função das incertezas externas. "Não compensa fixar um custo alto para um período mais longo se há expectativa de melhoras em breve", explicou Aguiar. "É esse tipo de análise que temos que fazer quando olhamos a curva de rendimentos", completou. O chefe do Derin ressaltou ainda que o Brasil pretende captar este ano até US$ 5 bilhões no mercado externo. "É prudente aproveitarmos toda vez que surge uma boa oportunidade", disse. Com essa emissão, o total captado no mercado internacional em 2002 já chega a US$ 3,9 bilhões. Esse valor é mais do que suficiente para cobrir as amortizações do governo federal previstas até dezembro que somam US$ 3,191 bilhões. Além dos recursos obtidos em 2002, o BC conta com cerca de US$ 2 bilhões que sobraram do ano passado, já que o volume de captações em 2001 foi bem superior ao total de amortizações realizadas.