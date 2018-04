Brasil faz ofensiva na OMC O governo brasileiro está lançando uma ofensiva inédita junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) para contestar os subsídios agrícolas e incentivos comerciais dos Estados Unidos e da União Européia (UE), informou hoje o jornal Financial Times. O ministério das Relações Exteriores brasileiro está preparando ações contra os subsídios e créditos à exportação norte-americanos para a produção de soja e algodão e contra as exportações de açucar da UE. Segundo o diário britânico, o governo brasileiro alega que os prejuízos causados às indústrias de açúcar e soja somam US$ 2 bilhões. "Essa ação reflete a nova determinação e confiança do governo em defender seus interesses comerciais mais agressivamente após anos de protestos verbais, que foram pouco efetivos na criação de um comércio agrícola mais livre com os Estados Unidos e a Europa."