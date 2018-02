Brasil perde 34 mil empregos em agosto

O Brasil perdeu 33.953 vagas formais de emprego em agosto deste ano, informou o Ministério do Trabalho. Esse foi o 17º mês consecutivo de retração líquida de postos de trabalho no País. A perda foi menor do que a registrada em agosto de 2015, quando houve o fechamento de 86.543 vagas formais.

No acumulado do ano, o fechamento de vagas chega a 651.288 postos de trabalho. Este é o pior resultado para o período desde 2002, quando começa a série histórica do indicador. No acumulado dos últimos 12 meses, o País encerrou agosto com 1,656 milhão de vagas formais a menos, também considerando dados com ajuste.

Entre os setores, os que registraram maiores perdas de emprego foram construção civil (-22.113 postos), agricultura (-15.436 postos) e serviços (-3.014 postos).

Três setores apresentaram saldo positivo de geração de empregos no mês. A indústria de transformação criou 6.294 vagas, dos doze ramos que compõem a indústria de transformação, destaca-se a produção de alimentos, com geração de 8.687 vagas, e o setor de calçados, com 2.684 novas vagas no mês.

O setor do comércio também apresentou saldo positivo, com geração de 888 postos no mês, seguido do setor extrativo mineral, com um crescimento de 366 vagas.