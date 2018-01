Brasil fecha 74,7 mil empregos formais em outubro

O Brasil perdeu 74.748 vagas formais de emprego em outubro deste ano. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, o saldo negativo é menor do que o registrado em outubro do ano passado, quando foram fechados 169.131 postos.

No acumulado do ano até outubro, já foram fechadas 751.816 vagas. No acumulado dos últimos 12 meses até outubro, o País registrou o fechamento de 1.500.467 vagas formais.

O saldo ficou dentro das estimativas de analistas do mercado financeiro consultados pelo Broadcast, que projetaram um intervalo de 23 expectativas, todas negativas, de 71.400 a 124.134 postos, com mediana de 94.000.

Desde abril, o ritmo de fechamento de postos de trabalho vem sendo menos intenso na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Em setembro, o saldo do Caged foi negativo em 39.282.

A construção civil foi o setor que mais fechou vagas no mês passado, com a eliminação de 33.517 postos.

O setor de serviços também registrou forte perda de empregos, com saldo negativo de 30.316. O resultado líquido também foi de demissões na agropecuária (-12.508 vagas), indústria da transformação (-5.562), administração pública (-2.568), serviços industriais de utilidade pública (-1.703 postos) e administração pública (-2.568 postos).

Por outro lado, o comércio registrou abertura de vagas, com a proximidade das festas de fim de ano. O saldo foi positivo em 12.496.