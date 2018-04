Brasil fecha acordo com o FMI de US$ 30 bilhões O FMI anunciou no final da tarde um acordo de US$ 30 bilhões com o Brasil. Segundo o Fundo, 80% deste valor será desembolsado em 2003. Pelo acordo, a piso das reservas brasileiras caíra de US$ 15 bilhões para US$ 5 bilhões. A meta do superavit primário continua em 3,75% para o próximo ano. O programa será de 15 meses com desembolso stand by, ou seja, o dinheiro ficará no FMI e o Brasil poderá sacá-lo quando quiser. Segundo o ministério, o acordo está em processo de consulta aos candidatos à presidência. Veja a íntegra da nota do Ministério da Fazenda "A equipe negociadora do Brasil chegou a um acordo com o corpo técnico e a alta administração do FMI em Washington sobre todos os aspectos de um novo programa stand-by de 15 meses a ser submetido à diretoria executiva do FMI no início de setembro. As autoridades brasileiras estão convencidas de que este acordo serve aos interesses do País e confiam em que ele contará com o apoio dos principais candidatos à eleição presidencial. No momento, está em curso um processo de consultas a esse respeito".