Brasil fecha ano com quase US$ 50 bi em reservas As reservas internacionais subiram ontem US$ 93 milhões para US$ 49,035 bilhões no conceito de liquidez internacional. A elevação, segundo Banco Central (BC), foi provocada por uma valorização do euro no mercado internacional de moedas. Na última sexta-feira, as reservas estavam em US$ 48,942 bilhões. A informação foi dada na longa eentrevista em que o diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Afonso Bevilaqua, fez um balanço financeiro de 2003 e algumas previsões para 2004. No início do ano, em 2 de janeiro, as reservas estavam em US$ 37,6 bilhões, segundo o site do BC. Para Bevilaqua, é pouco provável um aumento dos juros dos Estados Unidos que pudesse piorar as condições de liquidez internacional nos próximos trimestres. A expectativa, segundo Bevilaqua, é baseada na constatação de que a recuperação da economia norte-americana vem-se dando sem pressões inflacionárias. Apesar disso, o diretor do BC ressaltou que o Brasil se encontra em melhores condições de enfrentar uma eventual reversão dos fluxos de capitais estrangeiros no caso de ocorrência de crises em algum país emergente durante o ano de 2004. ?Nossas condições são melhores, basicamente, devido ao fortalecimento dos fundamentos macroeconômicos e ao acordo fechado recentemente com o FMI?, disse. Ele também explicou que a confirmação das previsões de retomada do crescimento das principais economias mundiais poderá gerar um aumento da demanda por exportações brasileiras e, com isso, compensar uma elevação dos juros nos Estados Unidos. Bevilaqua, repetiu o argumento já usado na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a necessidade de ?parcimônia? em flexibilizações adicionais da política monetária. ?Esta parcimônia é necessária para preservarmos as conquistas no combate à inflação e na retomada do crescimento econômico?, disse. Ele lembrou que o Copom já reduziu os juros em 10 pontos porcentuais desde junho e que isto tende a aumentar as incertezas quanto às magnitudes e defasagens dos mecanismos de transmissão dos efeitos da política monetária. ?Nesse momento, ainda não dá para ter muita clareza sobre os impactos da queda dos juros sobre o nível de atividade e a inflação?, disse.