Brasil fecha o ano com US$ 49,254 bilhões em reservas As reservas internacionais fecharam 2003 em US$ 49,254 bilhões, no conceito em que são computados os recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI) emprestados ao Brasil. Durante todo o ano passado, o governo sacou US$ 17,596 bilhões e pagou outros US$ 12,705 bilhões ao fundo. Para 2004, a equipe econômica trabalha com a hipótese de não fazer nenhum saque adicional e ainda quitar mais US$ 4,241 bilhões da dívida com o FMI. As reservas, em conseqüência, devem cair e fechar o novo ano na marca dos US$ 43,862 bilhões. O valor do ano passado, entretanto, já é o maior desde os US$ 52,173 bilhões de 1997. A estratégia do Tesouro Nacional de atuar no mercado de câmbio e comprar divisas, para efetuar o pagamento de compromissos externos ajudou a preservar as reservas no ano passado. A previsão, até a penúltima semana de dezembro, era de que fossem pagos cerca de US$ 5,6 bilhões de dívida externa com recursos comprados em mercado sem, portanto, impactar as reservas. A expectativa é que, em 2004, este número volte a ficar próximo dos US$ 5 bilhões. Em 2002, o total pago pelo Tesouro Nacional por este meio foi de apenas US$ 568 milhões num período marcado pela grande volatilidade da taxa de câmbio causada pelas incertezas eleitorais. O governo, além disso, conseguiu captar US$ 4,5 bilhões com o lançamento de títulos no mercado internacional e ainda contabilizou mais US$ 902 milhões de organismos multilaterais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A previsão para 2004 é que sejam captados mais US$ 4 bilhões com a emissão de títulos e recebidos outros US$ 2,5 bilhões de organismos multilaterais. O governo teve a ajuda adicional de uma recompra de linhas de exportações leiloadas ao final de 2002 no valor de US$ 1,776 bilhão, que teve seu impacto reduzido pela venda de US$ 185 milhões em mercado. O valor da reservas líquidas (sem os recursos do FMI), em contrapartida, devem ter ficado na casa dos US$ 17 bilhões ao final de ano passado. O total contido nas previsões do BC é superior aos US$ 14,232 bilhões de 2002 e inferior aos US$ 27,837 bilhões de 2001. Para 2004, a estimativa do BC é de reservas líquida em torno dos US$ 18,6 bilhões. O piso de reservas previsto no acordo com o FMI é de US$ 5 bilhões, mas alguns analistas acreditam que o BC deveria ter atuado de forma mais forte e comprado divisas em mercado no ano passado para fortalecer a posição do Brasil contra crises externas.