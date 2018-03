Brasil Ferrovias comprará US$ 100 mi em vagões da China A Brasil Ferrovias SA, operadora privada de estradas de ferro no Brasil, informou que planeja adquirir vagões da China em um acordo estimado em US$ 100 milhões. A expectativa é de que contrato será assinado no final de junho, e deve incluir 1.000 vagões de carga, 200 vagões para transporte de combustível e 50 locomotivas. O acordo será mais um dos muitos assinados entre companhias do Brasil e da China após a passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por Pequim no mês passado. Após anos em declínio, o transporte ferroviário de carga registra expansão no Brasil, com o aumento da produção agrícola e exportações. Em maio, a companhia comprou 36 locomotivas dos Estados Unidos, por US$ 12 milhões.