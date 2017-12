Brasil festeja entrada da Venezuela no Mercosul O embaixador do Brasil na capital venezuelana, Caracas, João Souza Gomes, destacou, nesta segunda-feira, a importância da entrada da Venezuela no Mercosul e considerou "excepcionais" as relações entre os dois países. Souza fez estas observações após uma reunião com o vice-presidente venezuelano, José Vicente Rangel. "Desejo ressaltar que é um fato da maior importância a entrada da Venezuela, em breve, como membro de pleno direito do Mercosul", disse. Ele explicou que discutiu com Rangel "vários projetos de integração que são realizados", assim como aspectos da "ampla agenda que terão os presidentes do Brasil, da Argentina (Néstor Kirchner) e da Venezuela (Hugo Chávez) em sua próxima reunião". O diplomata não informou a data dessa reunião, mas revelou que "possivelmente" será realizada na cidade argentina de Mendoza. A Venezuela foi admitida como membro do Mercado Comum do Sul (Mercosul) na cúpula presidencial da organização, em Montevidéu, em dezembro de 2005.