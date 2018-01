Brasil fica em 42º lugar em ranking de corrupção Uma pesquisa mundial sobre percepção de corrupção em 2006 realizada pelo instituto Gallup mostrou que o Brasil está em 42º lugar em um ranking de 101 países. O Índice Mundial de Corrupção posicionou o Brasil abaixo de países como Benin e Senegal, mas acima da África do Sul, Nigéria, Coréia do Sul, Burkina Faso e Bolívia. O país melhor colocado no ranking foi a Finlândia, e o último, a Lituânia. O Brasil, no entanto, figurou com melhor posição no índice de corrupção do que outros países emergentes, como o México, que ficou em 48º lugar, a Índia, que ficou com a 64ª posição, e a Rússia, que ficou em 93º. A China não foi pesquisada pelo instituto. O segundo lugar no ranking ficou com a Dinamarca, seguida de Nova Zelândia, Cingapura e Arábia Saudita. A sexta colocação é do Reino Unido, na frente ainda de Noruega, Suíça, Austrália e Suécia. A Gallup informou que as notas do índice têm relação com os níveis de aprovação dos dirigentes e satisfação com a liberdade. De acordo com o instituto, a comparação dos níveis de confiança e otimismo em países bem colocados na lista com os países nos últimos lugares revela "diferenças marcantes". Entre os dez primeiros países da lista, por exemplo, a maioria dos residentes (55%) declarou que tem confiança nos dirigentes do seu país; número que cai para um terço (32%) entre os 10 últimos. O estudo da Gallup questionou cerca de mil pessoas em 101 países entre 2005 e 2006 sobre a percepção da existência de corrupção generalizada no governo e nas empresas. Segundo o instituto, a corrupção endêmica é um dos maiores obstáculos à estabilidade econômica e ao crescimento em países que, sem ela, poderiam usufruir de tendências como a disseminação da tecnologia de informação, o perdão da dívida de países em desenvolvimento e a globalização.