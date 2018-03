Brasil foca acordo comercial com emergentes

Nos últimos dias, Amorim fez vários anúncios de acordos comerciais. Ontem, foi a vez de o ministro do Comércio do Egito, Rashid Mohamed Rashid, informar que se comprometeu a concluir um acordo de livre comércio com o Mercosul até junho de 2010. "Fechamos um compromisso de que isso ocorra; é do interesse de todos", disse. O Egito importa alimentos e quer exportar têxteis. Também ontem, o Brasil, os países da África Austral e a Índia lançaram a ideia de criação do maior bloco político e comercial do Hemisfério Sul. Rob Davies, ministro do Comércio sul-africano, disse que o projeto pode levar anos.

Amanhã, Amorim espera assinar com outros 18 países do Hemisfério Sul um acordo para o corte de tarifas em 20%. Como o Grupo Estado informou ontem, o Brasil abrirá seu mercado para os produtos dos 30 países mais pobres do mundo. Os beneficiados, como Bangladesh, já calculam os lucros. "Queremos vender têxteis baratos para o Brasil. Quem vai ganhar é a população brasileira de menor renda", afirmou o ministro Mohamed Khan. O ministro de Comércio de Cuba, Rodrigo Malmierca, também pediu a Amorim maior aproximação entre os dois países na área comercial e de investimentos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.