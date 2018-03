Brasil foi 3º mercado de IPOs em 2009, diz levantamento No início de 2009, a crise financeira global tornou sombrias as perspectivas para as ofertas iniciais públicas de ações (IPOs, em inglês) no País. No entanto, o balanço das operações realizadas até agora mostram que a turbulência teve efeito menos devastador no mercado brasileiro do que se esperava. De janeiro a novembro deste ano, o volume de capital levantado nessas operações no Brasil atingiu US$ 12,7 bilhões, montante só superado por China e Estados Unidos no mesmo período, de acordo com levantamento da consultoria Ernst & Young. A quantia não inclui a abertura de capital da Laboratórios Fleury, iniciada na semana passada, que já supera os R$ 548 milhões.