Brasil foi o emergente que recebeu o maior corte de investimento O Brasil foi o país emergente que sofreu o maior corte do investimento dos bancos estrangeiros no segundo trimestre deste ano, informou hoje o Banco de Compensações Internacionais (BIS, sigla em inglês), o banco central dos bancos centrais. Mesmo com os residentes no País tendo um acesso razoável ao mercado externo de empréstimos durante esse período, captando US$ 1,7 bilhão, a exposição das instituições bancárias estrangeiras no Brasil caiu US$ 2,4 bilhões. Segundo o BIS, que está sediado na Basiléia, o corte na exposição dos bancos em empresas sediadas no Brasil foi responsável pela totalidade dessa queda, sendo que os créditos para os bancos domésticos e estrangeiros presentes no País ficaram estáveis. Diante desse aperto no crédito externo, empresas e bancos presentes no Brasil foram obrigados a repatriar cerca de US$ 3,8 bilhões dos investimentos, revertendo a tendência do primeiro trimestre deste ano, quando US$ 1,4 bilhão foram remetidos para fora do País. As empresas brasileiras foram responsáveis por quase a metade desse volume repatriado. No final do junho, o total de ativos mantidos pelos brasileiros no exterior era de US$ 47,5 bilhões. De acordo com o BIS, a incerteza relacionada à eleição presidencial no Brasil foi o tema que mais atraiu a atenção dos investidores em emergentes nos últimos meses. O banco ressaltou que em outubro, após o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ter feito "repetidas promessas de seu comprometimento com políticas pró-mercado", as diferenças nos rendimentos da dívida soberana declinaram, mas a recuperação do real foi mais limitada. "Mesmo com spreads (diferenças) menores, a sustentabilidade da carga da dívida do País não era inquestionável", informou o BIS. "Ainda será preciso ver se evidências mais concretas de boas políticas irão melhorar o sentimento dos investidores ao ponto de colocar a economia brasileira num nível claro de sustentabilidade." Apesar da queda de empréstimos destinados ao Brasil, o estoque da exposição dos bancos estrangeiros no País ainda é o maior entre os emergentes, totalizando US$ 95,6 bilhões no final de junho. O BIS disse, no entanto, que as estatísticas consolidadas oferecem uma melhor referência para o risco da exposição dos bancos estrangeiros. Conforme esses cálculos, a exposição das instituições bancárias estrangeiras no Brasil, incluindo créditos concedidos através das filiais no País, totalizavam US$ 122,60 bilhões no final de junho. De acordo com essas estatísticas consolidadas, o Brasil é apenas superado pelo México como a maior exposição bancária em países emergentes. O BIS disse que os empréstimos obtidos por corporações brasileiras despencaram no terceiro trimestre deste ano, somando apenas US$ 300 milhões, a menor quantia desde 1996. A maioria dos negócios foi destinada para negociação entre empresas. Em toda a América Latina, essa modalidade de empréstimo também foi bem inferior aos níveis dos anos anteriores, somando US$ 2,7 bilhões. O México teve uma boa performance, obtendo US$ 1,3 bilhão em empréstimos. O fluxos de capitais dos bancos estrangeiros para os países emergentes continuaram sendo positivos no segundo trimestre, totalizando US$ 8 bilhões, contra os US$ 6 bilhões dos primeiros três meses de 2002. Boa parte desses fluxos foi causada pela repatriação de depósitos por residentes em economias emergentes. A exposição dos bancos estrangeiros nos emergentes cresceu ligeiramente, mas a América Latina foi a região que teve a performance mais fraca. O ritmo da queda na exposição bancária estrangeira na Argentina declinou no segundo trimestre, somando US$ 800 milhões. Nos três trimestres anteriores, a média de redução de crédito bancário para o país tinha sido de US$ 2 bilhões. Em contrapartida, a exposição bancária estrangeira no México aumentou US$ 1,8 bilhão entre abril e junho passados. Em relação à economia global, o BIS disse que uma recuperação da confiança finalizou em outubro um período de seis meses marcado pelo crescente pessimismo nos mercados financeiros. "Mas ainda não se sabe se essa recuperação dos mercados é sustentável", disse. "Resultados negativos das empresas continuaram a superar os positivos e os indicadores macroeconômicos permanecem sinalizando fraqueza."