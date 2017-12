Brasil ganha disputa com UE sobre exportações de frango O Brasil venceu a disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as barreiras impostas pela União Européia ao frango brasileiro. Bruxelas, porém, se limita a dizer que está decepcionada com a decisão, mas ainda não garante como irá implementar as medidas solicitadas pela OMC. A disputa ocorreu depois que a União Européia promoveu uma mudança na classificação do frango brasileiro, para que os impostos cobrados na aduana fossem elevados em mais de duas vezes. Esse aumento acabava prejudicando as exportações nacionais.