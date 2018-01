Brasil ganha na OMC ação contra subsídio europeu ao açúcar A Organização Mundial do Comércio(OMC) divulgou hoje o resultado final da disputa aberta pelo Brasil contra os subsídios europeus ao açúcar. A decisão foi entregue de forma confidencial aos países, mas as delegações indicam que o resultado foi favorável ao Brasil, condenando o apoio europeu aos produtores de açúcar. Informações extra oficiais confirmam que nem mesmo a apelação feita pelos europeus referentes a uma possibilidade de reduzir o volume de subsídios que teriam de ser cortados, foi aceita. O caso do açúcar foi iniciado no governo anterior do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e concluído apenas agora.