Brasil gera 35.457 vagas de emprego em agosto, aponta Caged

BRASÍLIA - O Brasil abriu 35.457 vagas de emprego formal em agosto, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira, 21, pelo Ministério do Trabalho. O resultado é o melhor para o mês desde 2014, e decorre de 1.254.951 admissões e 1.219.494 demissões. Este foi o 5º mês seguido de saldo positivo do indicador neste ano.

O número apresentado pelo ministério ficou abaixo da mediana das estimativas positiva de 60.600 postos, apurada pela pesquisa do Projeções Broadcast, mas dentro do intervalo da pesquisa, que ia da criação de 16.718 vagas a 80 mil postos.

No acumulado dos oito primeiros meses deste ano, foram abertas 163.417 postos de trabalho. Nos últimos 12 meses, no entanto, o resultado ainda é negativo, com o fechamento de 544.658 vagas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resultado por região. Pela primeira vez no ano, as cinco regiões do País empregaram mais do que demitiram. No mês de agosto, a região Nordeste foi a que registrou a maior abertura de vagas (19.964). De acordo com o coordenador-geral de Estatísticas do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães, isso se deve às contratações na agricultura na região, somado ao movimento geral do comércio e serviços.

++Resultado do Caged em agosto está aquém da média para o mês, diz economista

Das 27 unidades da federação, 19 registraram saldo positivo. São Paulo e Santa Catarina foram os estados com melhor desempenho, com saldo de 17.320 e 6.130 respectivamente.

Setores. O resultado de agosto foi puxado pelo setor de serviços, que gerou 23.299 postos formais. Em seguida, veio a indústria da transformação, com 12.873 vagas. Outros segmentos com resultado positivo foram comércio (10.721 vagas abertas), construção civil (1.017 novos empregos) e administração pública (528).

++Em meio a retomada de vagas, estudante encontra emprego após 1 ano e meio

Por outro lado, a agropecuária liderara o grupo com fechamento de postos, com 12.412 empregos encerrados no mês. Em seguida, estão serviços industriais de utilidade pública (-434) e indústria extrativa mineral (-135).

Rendimentos. O salário médio de admissão com carteira assinada aumentou 11,58% acima da inflação, de acordo com dados do Caged. Em agosto, o valor alcançou R$ 1.495. No acumulado do ano, o ganho real é de 5,3%.

++ BC reduz estimativas de inflação para 2017 e os próximos anos

No entanto, ainda é significativa a diferença em relação ao salário de demissão, que alcançou R$ 1.709 em agosto. “O volume de pessoas que permanecem procurando emprego no mercado ainda é bastante elevado. O salário médio de admissão está sendo valorizado, mas a aproximação com o de demissão ainda não é sentida pela forte oferta de mão de obra”, afirmou Mário Magalhães.

Ele ressaltou que há um movimento cada vez maior de generalização na geração de empregos em vários setores e regiões.