Brasil impõe barreiras não-tarifárias às importações, diz Lamy O comissário da União Européia para Comércio, Pascal Lamy, contestou hoje, durante conferência na Fundação Getúlio Vargas, as afirmações do ex-ministro do Desenvolvimento, Sérgio Amaral, de que no Brasil não há barreiras não-tarifárias às importações. Segundo Lamy, 90% das importações brasileiras de alimentos têm barreiras não-tarifárias. Ele citou como exemplo a falta de transparência nas regras sobre resíduos de pesticidas nos alimentos. Lamy disse também que os problemas fiscais em países europeus não influenciam para que a União Européia tenha de reduzir seus subsídios à agricultura. De acordo com ele, a política agrícola é pública, assim como as de saúde e educação. O embaixador Sérgio Amaral respondeu que lamenta não ser mais ministro neste momento, pois "quando era pedia para que fosse apontado o caso de barreira não-tarifária para poder resolvê-lo.? ?Nunca foi apresentado nenhum caso", afirmou Amaral. O comissário afirmou que a Europa está pronta para cumprir o prazo de apresentar suas propostas de modalidades para a negociação de produtos agrícolas na rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC). O prazo vai até 31 de março. Ele afirmou que a UE não vai eliminar os subsídios agrícolas a seus produtores. De acordo com Lamy, os únicos compromissos que o bloco está preparado para assumir frente à OMC são baixar os subsídios internos em 55%; subsídios à exportação, em 45%; e aumentar o acesso a mercados em 40%. Ele acrescentou, porém, que a UE está pronta para caminhar para a eliminação de subsídios nas exportações agrícolas para países em desenvolvimento. De acordo com ele, esta será uma grande oportunidade para estes países, incluindo o Brasil. Lamy afirmou ainda que "a questão não é como eliminar o apoio aos agricultores, mas ver como podemos apoiá-los sem impactar negativamente os exportadores dos países em desenvolvimento". Segundo ele, a prioridade da UE no comércio é a rodada de Doha. Lamy defendeu as negociações internacionais na OMC e para o acordo entre União Européia e Mercosul, afirmando que elas são o meio de conseguir acordos e regras públicas. Do contrário, lembrou ele, vão prevalecer os acordos privados e o que for negociado por autoridades públicas é melhor para os países em desenvolvimento do que acordos meramente privados. O comissário reconheceu que os subsídios europeus ao açúcar causam distorções no livre comércio e disse que esse problema vem de séculos passados, citando um acordo da época de Napoleão Bonaparte. "Nós temos que tratar disso e vamos", disse ele sobre o açúcar. Lamy afirmou também que os acordos dos quais a UE e o Brasil participam não são apenas sobre acesso a mercados, mas também sobre regras. "Espero que vocês não se esqueçam disso", afirmou.