Brasil incluiu câmbio na agenda do G-20, diz Meirelles A sugestão do governo brasileiro de incluir na agenda do G-20 sobre os desequilíbrios econômicos a volatilidade cambial foi acatada pelos ministros reunidos em Saint Andrews, segundo o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Ele ressaltou, entretanto, que a proposta será abordada dentro das discussões sobre Desenvolvimento Sustentável do G-20, e que nada garante que haverá padronização pelo sistema de câmbio flutuante, defendida pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. "O Brasil levantou de fato a questão dos desequilíbrios cambiais", e o tema "foi incluído entre as políticas que serão discutidas", afirmou Meirelles. A proposta brasileira entra, assim, no escopo de medidas que serão discutidas ao longo de 2010.