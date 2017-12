Brasil já criou 66% da meta de vagas do ano O Brasil já gerou 66% da meta de novas vagas para 2006. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o número de postos criados nos seis primeiros meses do ano foi de 923.798 - contra um objetivo entre 1,3 milhão a 1,4 milhão. Conforme o levantamento, em junho, a criação de vagas desacelerou, tomando como base o mesmo período do ano passado. No mês passado foram 155.455 novas vagas, contra 195.536 em junho de 200 O setor da Agricultura foi o que mais gerou emprego em junho, com 64.708. No setor de serviços foram gerados em junho 41.167 empregos e na indústria, 18.609.